Mario Mazzoleni | Oggi molti arbitri si lamentano Stipendi in ritardo per avere 150 euro a partita

Marco Mazzoleni, ex arbitro di Serie A, ha raccontato i retroscena del lavoro dell'arbitro in Italia: "Bisogna trovare i soldi per pagarli adeguatamente in ogni categoria, il loro non è un hobby". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mario Mazzoleni: “Arbitri non pagati da Aprile: Gravina ha fatto una proposta assurda”

mario mazzoleni oggi moltiMario Mazzoleni: “Oggi molti arbitri si lamentano. Stipendi in ritardo per avere 150 euro a partita” - Marco Mazzoleni, ex arbitro di Serie A, ha raccontato i retroscena del lavoro dell'arbitro in Italia: "Bisogna trovare i soldi per pagarli adeguatamente ... Da fanpage.it

mario mazzoleni oggi moltiL'ex arbitro Mazzoleni rivela: "Arbitri non hanno ricevuto ancora stipendi di fine campionato scorso" - Mario Mazzoleni, ex arbitro e fratello dell'attuale varista Paolo Silvio Mazzoleni anche lui con un lungo corso da direttore di gara anche in Europa, è intervenuto negli ... Segnala milannews.it

