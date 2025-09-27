Mario Giordano e Giorgia Meloni | Una delusione e una speranza tradita
Giorgia Meloni è una delusione. Anzi, di più: una speranza tradita. Perché ormai la presidente del Consiglio fa parte dell’ establishment. A dirlo è Mario Giordano, conduttore Mediaset, che in un’intervista al Fatto Quotidiano sostiene che i primi tre anni di melonismo lo lasciano perplesso: «Proprio quella stabilità che è il maggior valore del governo Meloni, è anche ciò che ha deluso molti suoi elettori: si aspettavano cambiamenti più radicali». La politica estera. Per esempio sulla politica estera «è irriconoscibile. All’opposizione Meloni contestava le sanzioni alla Russia, accusava l’Europa di essere serva degli Stati Uniti». 🔗 Leggi su Open.online
