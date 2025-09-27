Preparate i fazzoletti. Marianne Mirage torna in concerto stasera a Milano, sul palco di BiM Fest, in viale Piero e Alberto Pirelli, con una novità, quel singolo “Il campo” ripiegato tra le piccole grandi nostalgie della bambina che si porta dentro. "Questa canzone mi riconnette alle mie radici, visto che il campo di cui parlo è quello proprio dietro casa dei miei in Romagna dove giocavo da piccola perdendomi nei miei sogni, alla caccia dei segreti custoditi nel silenzio degli alberi e nel ricordo di momenti felici che non andranno mai perduti", racconta lei, 35 anni, all’anagrafe Giovanna Gardelli, laurea in lettere e filosofia e quattro album all’attivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marianne Mirage "Non ci sono solo lacrime"