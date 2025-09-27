Marianne Mirage Non ci sono solo lacrime
Preparate i fazzoletti. Marianne Mirage torna in concerto stasera a Milano, sul palco di BiM Fest, in viale Piero e Alberto Pirelli, con una novità, quel singolo “Il campo” ripiegato tra le piccole grandi nostalgie della bambina che si porta dentro. "Questa canzone mi riconnette alle mie radici, visto che il campo di cui parlo è quello proprio dietro casa dei miei in Romagna dove giocavo da piccola perdendomi nei miei sogni, alla caccia dei segreti custoditi nel silenzio degli alberi e nel ricordo di momenti felici che non andranno mai perduti", racconta lei, 35 anni, all’anagrafe Giovanna Gardelli, laurea in lettere e filosofia e quattro album all’attivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Lentella si prepara alla seconda edizione del Totem Festival: il 26 luglio musica e natura con Il Mago del Gelato, Marianne Mirage e Gioia Lucia
Marianne Mirage pubblica il nuovo singolo Il campo
PLAYLIST DEL 22 SETTEMBRE 2025 Intro: In nome del popolo italiano (1971) Regia di Dino Risi GERO - Il tuo profumo POESIA "Un nuovo mondo" di Alex Falowski Marianne Mirage - Il campo POESIA "La domenica" di Alessio Falaschi C'mon Tigre - K//A\K// - facebook.com Vai su Facebook
