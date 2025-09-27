Maria Pia Baroncelli racconta Cleobulina Cotenna, una donna controcorrente e rivoluzionaria. Ha finalmente un suo meritato riconoscimento, comparendo on line su Wikipedia, il profilo di questa patriota lucchese che ha donato tutta la sua vita alla causa del Risorgimento italiano e che corrisponde con Giuseppe Mazzini, Garibaldi e Silvio Pellico. Dietro a questa pagina web che la fa conoscere a tutti ci sono gli studi di Maria Pia Baroncelli (nella foto), docente superiore di materie storico letterarie, barghigiana, vicepresidente della Fondazione Ricci di Barga, già inventarista e studiosa del patriota e senatore Antonio Mordini, autrice dell’Inventario dell’Archivio Storico Risorgimentale Antonio Mordini, di saggi e pubblicazioni di ambito storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maria Pia Baroncelli racconta la patriota lucchese Cleobulina Cotenna