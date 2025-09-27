Maria Giovanna Elmi | Scoprii che mio padre era morto mentre ero al lavoro in Tv mi trovai costretta a sorridere

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'annunciatrice televisiva ricorda a Verissimo il momento in cui scoprì della scomparsa di suo padre mentre era al lavoro: "Mi trovai costretta a sorridere perché ero in tv, il lavoro mi aiutò ad affrontare il dolore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

maria - giovanna

