Si è concluso con l’oro a sorpresa della canadese Magdeleine Vallieres la prova Elite donne del Mondiale di ciclismo 2025. A Kigali, in Ruanda, sul percorso duro e mosso, le big si sono controllate per tutta la durata della prova, e l’ultima fuga ha deciso la vittoria finale. Argento per la neozelandese Niamh Fisher-Black, bronzo per la spagnola Mavi Garcia. Prova non convincente quella della squadra italiana, con nessuna azzurra in top 10. La migliore è stata Elisa Longo Borghini, quindicesima all’arrivo e vittima dell’attendismo delle favorite. Diciassettesima poi Barbara Malcotti che ha partecipato alla fuga finale, prima di rallentare il ritmo accodandosi al gruppo delle favorite. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Velo: “Le big si sono guardate troppo, non poter parlare con le ragazze ci fa sentire impotenti”