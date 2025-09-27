Marco Velo | Le big si sono guardate troppo non poter parlare con le ragazze ci fa sentire impotenti
Si è concluso con l’oro a sorpresa della canadese Magdeleine Vallieres la prova Elite donne del Mondiale di ciclismo 2025. A Kigali, in Ruanda, sul percorso duro e mosso, le big si sono controllate per tutta la durata della prova, e l’ultima fuga ha deciso la vittoria finale. Argento per la neozelandese Niamh Fisher-Black, bronzo per la spagnola Mavi Garcia. Prova non convincente quella della squadra italiana, con nessuna azzurra in top 10. La migliore è stata Elisa Longo Borghini, quindicesima all’arrivo e vittima dell’attendismo delle favorite. Diciassettesima poi Barbara Malcotti che ha partecipato alla fuga finale, prima di rallentare il ritmo accodandosi al gruppo delle favorite. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: marco - velo
Alla vigilia di #Kigali2025 Giulia De Maio ha intervistato i c.t. azzurri per #BlaBlaBike Nazionale femminile, Marco Velo: «#LongoBorghini tra le favorite, si è preparata sul Teide. Avere tutte e 7 le atlete è fondamentale!» https://tuttobiciweb.it/article/1758562094 - X Vai su X
Alla vigilia di #Kigali2025 Giulia De Maio ha intervistato i c.t. azzurri per #BlaBlaBike Nazionale femminile, Marco Velo: «#LongoBorghini tra le favorite, si è preparata sul Teide. Avere tutte e 7 le atlete è fondamentale!» https://www.tuttobiciweb.it/article/175856 Vai su Facebook
Marco Velo: “Le big si sono guardate troppo, non poter parlare con le ragazze ci fa sentire impotenti” - Si è concluso con l'oro a sorpresa della canadese Magdeleine Vallieres la prova Elite donne del Mondiale di ciclismo 2025. Lo riporta oasport.it