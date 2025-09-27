Marco Chiaramonti è morto sul colpo a causa di traumi multiorgano funerali lunedì alla basilica dell' Immacolata

Traumi multiorgano che non avrebbero lasciato scampo a nessuno. È durata 4 ore l'autopsia, fatta nella camera mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, sulla salma di Marco Chiaramonti, l'istruttore di tennis e padel spirato una settimana fa dopo l'incidente stradale di viale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Agrigento piange Marco Chiaramonti: lutto cittadino per l'istruttore di tennis morto in incidente - Il cinquantenne, noto istruttore di tennis e padel, ha perso la vita dopo che l'impatto si è rivelato fatale

Altro dramma della strada ad Agrigento, morto Marco Chiaramonti - Un'altra tragedia ad Agrigento neanche ventiquattro ore dalla morte di un 72enne avvenuta questa mattina dopo la galleria Spinasanta.

