Marco Chiaramonti è morto sul colpo a causa di traumi multiorgano funerali lunedì alla basilica dell' Immacolata
Traumi multiorgano che non avrebbero lasciato scampo a nessuno. È durata 4 ore l'autopsia, fatta nella camera mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, sulla salma di Marco Chiaramonti, l'istruttore di tennis e padel spirato una settimana fa dopo l'incidente stradale di viale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: marco - chiaramonti
L'incidente mortale di Marco Chiaramonti: gip convalida il sequestro di moto e casco, non ancora disposta l'autopsia
“Strade sicure ad Agrigento: basta vittime”, dopo la morte di Marco Chiaramonti parte la petizione online
Il dramma di Marco Chiaramonti, morto in un incidente in scooter: 10 anni fa suo fratello Gabriele perse la vita nello stesso modo
Agrigento Morte Marco Chiaramonti Omicidio colposo: gli indagati del Comune diventano due. Il capo dell’Utc, Alberto Avenia, chiama in causa Aica ma quest’ultima si dice «estranea». Per saperne di più clicca sul link http://bit.ly/39gLJHD . . . #agrigento #aica - facebook.com Vai su Facebook
Agrigento, disposta l’autopsia su Marco Chiaramonti: indagato un funzionario del Comune - X Vai su X
Agrigento piange Marco Chiaramonti: lutto cittadino per l’istruttore di tennis morto in incidente - Il cinquantenne, noto istruttore di tennis e padel, ha perso la vita dopo che l’impatto si è rivelato fatale: secondo le prime r ... Scrive scrivolibero.it
Altro dramma della strada ad Agrigento, morto Marco Chiaramonti - Un’altra tragedia ad Agrigento neanche ventiquattro ore dalla morte di un 72enne avvenuta questa mattina dopo la galleria Spinasanta. Riporta grandangoloagrigento.it