Marciapiedi dissestati in via Giacomo Giardina | Una strada da recuperare
Prima che qualche cittadino possa incorrere a brutte esperienze e forse consigliabile attenzionare la stabilità degli alberi e provvedere al rifacimento del marciapiedi se tale ancora possiamo chiamarlo in via Giacomo Giardina. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: marciapiedi - dissestati
“Marciapiedi dissestati e pericoli per i pedoni: nessun cambiamento dopo trent’anni”
Addio agli asfalti dissestati. Strade e marciapiedi, la svolta. Sette milioni per il restyling
Perugia, la dura vita da pedoni. Ecco la mappa dei marciapiedi a pezzi Vai su Facebook
Marciapiedi dissestati in via Giacomo Giardina: "Una strada da recuperare" - Prima che qualche cittadino possa incorrere a brutte esperienze e forse consigliabile attenzionare la stabilità degli alberi e provvedere al rifacimento del marciapiedi se tale ancora possiamo ... Lo riporta palermotoday.it
Marciapiedi dissestati. Parte un lotto di lavori per 680 mila euro. - L’assessore Castorri: "Le priorità sono una sintesi delle segnalazioni dei cittadini, richieste danni per radici e situazioni di pericolosità". Da ilrestodelcarlino.it