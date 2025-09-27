Marche sondaggio bufala su Ricci | l’ultima figuraccia del Pd

Imolaoggi.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SWG comunica che il sondaggio di opinione sulle elezioni nelle Marche, recante data 25 settembre 2025, è falso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

marche sondaggio bufala su ricci l8217ultima figuraccia del pd

© Imolaoggi.it - Marche, sondaggio bufala su Ricci: l’ultima figuraccia del Pd

In questa notizia si parla di: marche - sondaggio

Elezioni Marche, sondaggio Emg: Acquaroli avanti di 6 punti al 52%, Ricci al 46%

Marche, sondaggio travolge la sinistra: di quanto è avanti Acquaroli

Marche, Acquaroli a vele spiegate: stacco netto tra il governatore uscente e Matto Ricci, sondaggio Dire-Tecnè. FdI primo partito

marche sondaggio bufala ricciElezioni Marche 2025 ultimi sondaggi, effetto Meloni per Acquaroli ma Ricci può ancora ribaltare - Il vantaggio del centrodestra è reale ma riducibile: la combo tra campagna identitaria e buoni giudizi sull’operato regionale spinge Acquaroli ma la forchetta resta compatibile con aggiustamenti dell’ ... Riporta italiaoggi.it

marche sondaggio bufala ricciElezioni Marche, si va al voto con il sondaggio farlocco del Pd. Esposto di Fratelli d'Italia - Fu proprio per incoraggiare l’eurodeputato che voleva lasciare Bruxelles ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Marche Sondaggio Bufala Ricci