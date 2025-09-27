Marche l’ultimo miglio Ricci lo percorre in treno

Cms.ilmanifesto.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un treno per percorrere l’ultimo miglio prima del silenzio elettorale. Il candidato del centrosinistra nelle Marche, Matteo Ricci, ieri ha scelto la ferrovia per un viaggio a quattro fermate, San . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

marche l8217ultimo miglio ricci lo percorre in treno

© Cms.ilmanifesto.it - Marche, l’ultimo miglio Ricci lo percorre in treno

In questa notizia si parla di: marche - ultimo

Marche, partiti i lavori per ‘ultimo miglio’ ad Ancona

Marche, Acquaroli: "Ultimo Consiglio, grazie tutti per senso responsabilità"

Alga tossica nell’ultimo weekend di mare nelle Marche, ecco dove è vietata la balneazione

Marche, Alessia Morani: "Avanti con Ricci, Conte abbia fiducia in persona perbene" - Oltre ad essere un bravissimo amministratore è una persona onesta e retta". Si legge su adnkronos.com

Marche, Schlein lancia la volata: “Con Ricci vinciamo per forza” - 29 settembre comincia da un luogo identitario come la Festa dell’unità, che ora si chiama Festa democratica, di Urbania ... Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Marche L8217ultimo Miglio Ricci