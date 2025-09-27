Marche il test è solo per il Pd Ci mancava il sondaggio farlocco | Ricci in affanno Schlein nel panico

La prima soffiata venne dal Nazareno: le Marche saranno determinanti. Fu proprio per incoraggiare l'eurodeputato che voleva lasciare Bruxelles dopo solo un anno di permanenza, che nacque la narrazione della Regione in bilico, «siamo avanti». Con quel paragone che è durato fino a pochi giorni fa, Ancona, il nostro Ohio. Poi Elly Schlein ci mise il carico da novanta, entusiasmo e spregiudicatezza: «Vinceremo 4-1, suoneremo la sveglia a Giorgia Meloni». Ieri si è inserita anche la grana del finto sondaggio, con tanto di esposto di Fratelli d'Italia. In pratica una finta rilevazione attribuita a Swg e diffusa da esponenti dem: «Evidentemente qualcuno, producendo una falsa carta intestata, lo ha inventato con l'intento di "spingere" Ricci», spiega Giovanni Donzelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

