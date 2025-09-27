Marche al voto sul web c’è già un vincitore | Acquaroli re delle interazioni social col 52%

Se a votare fossero gli utenti social, nel voto per le regionali nelle Marche Francesco Acquaroli avrebbe la meglio sullo sfidante Matteo Ricci, con il 52% al presidente uscente contro il 48% dell’ex sindaco di Pesaro. Il dato emerge dall’analisi condotta da SocialCom che, con la piattaforma SocialData, ha analizzato lo scenario della Rete in vista delle elezioni di domenica e lunedì. Acquaroli in testa nell’esame delle interazioni social. I risultati dell’analisi – che non è un sondaggio, vietato dalla legge nei quindici giorni precedenti le elezioni – sono stati ottenuti esaminando i social e le interazioni dei due candidati a luglio e agosto, negli ultimi 30 giorni, nell’ultima settimana e nelle ultime 48 ore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

