Colpito da un ictus nel 2010, Gianni Bella ha visto la sua vita cambiare per sempre. La sorella Marcella Bella racconta il loro legame profondo, la voglia di arrendersi e il coraggio di andare avanti. Leggi anche: Marcella Bella e le accuse infamanti che le sono state rivolte: lei è stanca e si sfoga Il rapporto tra Marcella Bella e suo fratello Gianni Bella è sempre stato molto più di un semplice legame familiare: insieme hanno condiviso la vita, la musica e il successo. Ma nel 2010 un evento drammatico ha cambiato ogni cosa: Gianni, celebre cantautore e autore di brani iconici come L’emozione non ha voce e Non si può morire dentro, è stato colpito da un ictus che ha compromesso per sempre l’uso della parola. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Marcella Bella, la malattia del fratello Gianni ha sconvolto la sua vita: ecco cosa ha raccontato