Marcella Bella la malattia del fratello Gianni ha sconvolto la sua vita | ecco cosa ha raccontato

Donnapop.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpito da un ictus nel 2010, Gianni Bella ha visto la sua vita cambiare per sempre. La sorella Marcella Bella racconta il loro legame profondo, la voglia di arrendersi e il coraggio di andare avanti. Leggi anche: Marcella Bella e le accuse infamanti che le sono state rivolte: lei è stanca e si sfoga Il rapporto tra Marcella Bella e suo fratello Gianni Bella è sempre stato molto più di un semplice legame familiare: insieme hanno condiviso la vita, la musica e il successo. Ma nel 2010 un evento drammatico ha cambiato ogni cosa: Gianni, celebre cantautore e autore di brani iconici come L’emozione non ha voce e Non si può morire dentro, è stato colpito da un ictus che ha compromesso per sempre l’uso della parola. 🔗 Leggi su Donnapop.it

marcella bella la malattia del fratello gianni ha sconvolto la sua vita ecco cosa ha raccontato

© Donnapop.it - Marcella Bella, la malattia del fratello Gianni ha sconvolto la sua vita: ecco cosa ha raccontato

In questa notizia si parla di: marcella - bella

Marcella Bella a Ballando con le Stelle 2025

Ballando con le stelle, Marcella Bella è nel cast: “Forte, tosta e… ballerina”

Ballando Con Le Stelle: Marcella Bella è la quarta concorrente

marcella bella malattia fratelloMarcella Bella, il legame con il fratello Gianni e la nascita del brano "Montagne Verdi" - Con una prima puntata che promette scintille, tra i protagonisti di questa storica edizione spicca Marcella Bella, la celebre cantante siciliana che la stessa Milly Carlucci ha definito una "pantera s ... Si legge su corrieredellumbria.it

marcella bella malattia fratelloMarcella Bella, chi è il concorrente Ballando con le Stelle 2025/ Le liti con Donatella Rettore - Gli esordi con il fratello e il successo: "Quel brano mi ha cambiato la vita" ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Marcella Bella Malattia Fratello