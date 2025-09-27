Marcella Bella la malattia del fratello Gianni ha sconvolto la sua vita | ecco cosa ha raccontato
Colpito da un ictus nel 2010, Gianni Bella ha visto la sua vita cambiare per sempre. La sorella Marcella Bella racconta il loro legame profondo, la voglia di arrendersi e il coraggio di andare avanti. Leggi anche: Marcella Bella e le accuse infamanti che le sono state rivolte: lei è stanca e si sfoga Il rapporto tra Marcella Bella e suo fratello Gianni Bella è sempre stato molto più di un semplice legame familiare: insieme hanno condiviso la vita, la musica e il successo. Ma nel 2010 un evento drammatico ha cambiato ogni cosa: Gianni, celebre cantautore e autore di brani iconici come L’emozione non ha voce e Non si può morire dentro, è stato colpito da un ictus che ha compromesso per sempre l’uso della parola. 🔗 Leggi su Donnapop.it
