Marcella Bella a Ballando con le stelle | dalla carriera alla lite con Lory Del Santo

(Adnkronos) – Marcella Bella è una concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle in onda stasera, sabato 27 settembre, su Rai 1. La cantante è in coppia con il maestro Chiquito, vincitore di 'Sognando. Ballando con le Stelle'. La sua vittoria lo ha reso il nuovo maestro del format originale del dance show . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: marcella - bella

Marcella Bella a Ballando con le Stelle 2025

Ballando con le stelle, Marcella Bella è nel cast: “Forte, tosta e… ballerina”

Ballando Con Le Stelle: Marcella Bella è la quarta concorrente

RaiAccessibilità. . Ecco il nuovo cast di Ballando con le stelle: Barbara d'Urso, Rosa Chemical, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Marcella Bella, Beppe Convertini, la #SignoraCoriandoli, #MartinaColombari, P - facebook.com Vai su Facebook

Marcella Bella a Ballando con le stelle: dalla carriera alla lite con Lory Del Santo - Marcella Bella è una concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle in onda stasera, sabato 27 settembre, su Rai 1. Lo riporta adnkronos.com

Marcella Bella a Ballando con le stelle. Chi è? Età, dove vive, figli, marito, Sanremo e altre curiosità - Marcella Bella è pronta per indossa la tenuta da ballerina: questa sera esordisce nel cast del dancing show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Si legge su ilmessaggero.it