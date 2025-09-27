A Lorenzo Marcantognini e alla nazionale italiana di calcio a 7 amputati non è riuscita l’impresa di confermare la propria partecipazione anche nella prossima edizione della Division A della Nations League, privilegio riservato alle prime quattro selezioni europee. Nonostante non si fosse ancora ristabilito appieno dal contemporaneo infortunio a mano e piede, rimediato in coincidenza della vittoria del quarto scudetto di fine giugno con lo Sporting Amp Football Club Fano di Paolo "Paio" Palazzi, il ventiduenne talento fanese aveva risposto presente alla chiamata del Ct Francesco Ramunno per il prestigioso torneo in programma in Turchia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Marcantognini eroico. Spinge l’Italia con i gol