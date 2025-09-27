Manovra pressing Lega | 5 miliardi dagli extraprofitti Forza Italia | Discutiamo ma no alle tasse

Confronto aperto nel governo. Nel percorso verso la definizione della prossima legge di bilancio, tiene banco il dossier extraprofitti. La proposta di un possibile contributo straordinario da parte delle banche — avanzata dalla Lega — ha acceso il dibattito e sono emerse posizioni diverse tra gli alleati. Il partito guidato da Matteo Salvini punta a finanziare una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali anche attraverso l’introduzione di un prelievo sugli extraprofitti degli istituti bancari. Entrando nel dettaglio, il gruppo economico del Carroccio stima in 5 miliardi di euro la somma potenzialmente ricavabile da questo intervento: “Le grandi banche potranno generare un contributo di 5 miliardi per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese”, si legge in una nota diffusa dal partito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

