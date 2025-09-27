Confronto aperto nel governo. Nel percorso verso la definizione della prossima legge di bilancio, tiene banco il dossier extraprofitti. La proposta di un possibile contributo straordinario da parte delle banche — avanzata dalla Lega — ha acceso il dibattito e sono emerse posizioni diverse tra gli alleati. Il partito guidato da Matteo Salvini punta a finanziare una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali anche attraverso l’introduzione di un prelievo sugli extraprofitti degli istituti bancari. Entrando nel dettaglio, il gruppo economico del Carroccio stima in 5 miliardi di euro la somma potenzialmente ricavabile da questo intervento: “Le grandi banche potranno generare un contributo di 5 miliardi per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese”, si legge in una nota diffusa dal partito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Manovra, pressing Lega: “5 miliardi dagli extraprofitti”. Forza Italia: “Discutiamo, ma no alle tasse”