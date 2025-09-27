Manovra Lega | dalle banche possibile contributo di 5 miliardi

Ildenaro.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 27 set. (askanews) – In vista della prossima manovra, le grandi banche potranno generare un contributo di 5 miliardi di euro per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese. E’ quanto calcolato dal gruppo economico della Lega, che Matteo Salvini ha consultato per formalizzare una proposta ispirata a quanto sperimentato con successo, da anni, in alcuni Paesi europei. Lo fa sapere la Lega. L’obiettivo è intervenire sugli extraprofitti dei maggiori istituti di credito. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manovra - lega

Manovra ter, Geraci (Lega): "Diamo risposte alle categorie produttive e ai siciliani in difficoltà"

Bocciate le norme per sostenere l'agricoltura nella manovra ter, Geraci (Lega): "Pd e M5S irresponsabili"

Alunni con disabilità, Amodeo (Lega): "Bene che in manovra ars si prevedano risorse da assegnare ai Comuni"

manovra lega banche possibileManovra, Lega: dalle banche possibile contributo di 5 miliardi. Tajani: finché FI è al governo, mai tasse sugli extraprofitti - Il leader di Forza Italia replica a Salvini: “Siamo contro la pressione fiscale, contro l’aumento delle tasse” ... Da msn.com

manovra lega banche possibileManovra, Lega: dalle banche possibile contributo di 5 miliardi - (askanews) – In vista della prossima manovra, le grandi banche potranno generare un contributo di 5 miliardi di euro per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese. askanews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Manovra Lega Banche Possibile