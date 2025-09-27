Manovra Lega | dalle banche possibile contributo di 5 miliardi

Milano, 27 set. (askanews) – In vista della prossima manovra, le grandi banche potranno generare un contributo di 5 miliardi di euro per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese. E’ quanto calcolato dal gruppo economico della Lega, che Matteo Salvini ha consultato per formalizzare una proposta ispirata a quanto sperimentato con successo, da anni, in alcuni Paesi europei. Lo fa sapere la Lega. L’obiettivo è intervenire sugli extraprofitti dei maggiori istituti di credito. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it