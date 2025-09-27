Manovra Lega | dalle banche possibile contributo di 5 miliardi Tajani | finché FI è al governo mai tasse sugli extraprofitti

Quotidiano.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 27 settembre 2025 - Botta e risposta tra Lega e Forza Italia sulla manovra e in particolare sugli extraprofitti. Secondo quanto calcolato dal gruppo economico della Lega, che Matteo Salvini ha consultato per formalizzare una proposta ispirata a quanto sperimentato con successo, da anni, in alcuni Paesi europei, in vista della prossima manovra, le grandi banche potranno generare un contributo di 5 miliardi di euro per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese. E’ quanto fa sapere la Lega. L'obiettivo è intervenire sugli extraprofitti dei maggiori istituti di credito. Ma Tajani è categorico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

