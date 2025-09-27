Manovra Lega | dalle banche possibile contributo di 5 miliardi Tajani | finché FI è al governo mai tasse sugli extraprofitti
Milano, 27 settembre 2025 - Botta e risposta tra Lega e Forza Italia sulla manovra e in particolare sugli extraprofitti. Secondo quanto calcolato dal gruppo economico della Lega, che Matteo Salvini ha consultato per formalizzare una proposta ispirata a quanto sperimentato con successo, da anni, in alcuni Paesi europei, in vista della prossima manovra, le grandi banche potranno generare un contributo di 5 miliardi di euro per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese. E’ quanto fa sapere la Lega. L'obiettivo è intervenire sugli extraprofitti dei maggiori istituti di credito. Ma Tajani è categorico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Manovra ter, Geraci (Lega): "Diamo risposte alle categorie produttive e ai siciliani in difficoltà"
Bocciate le norme per sostenere l'agricoltura nella manovra ter, Geraci (Lega): "Pd e M5S irresponsabili"
Alunni con disabilità, Amodeo (Lega): "Bene che in manovra ars si prevedano risorse da assegnare ai Comuni"
“Ritiro della manovra fiscale regionale 2025 alla luce della relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale” L’Assemblea legislativa dell’Umbria respinge a maggioranza la mozione di Arcudi (Tp-Uc), Giambartolomei, Pace (FdI) e Tesei (Lega) (Acs) Pe Vai su Facebook
Assegno unico per i figli, cosa può cambiare nella Manovra 2026 e la proposta sull’ISEE della Lega. Tutte le date degli accrediti fino a dicembre: https://startupitalia.eu/economy/assegno-unico-novita-manovra/… - X Vai su X
