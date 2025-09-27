Manovra la Lega vuole un contributo di 5 miliardi dalle banche per sostenere famiglie e imprese Tajani | Roba da Unione Sovietica

Manovra, la Lega vuole un contributo di 5 miliardi dalle banche «per sostenere famiglie e imprese». Tajani: «Roba da Unione Sovietica»

Manovra, la Lega vuole un contributo di 5 miliardi dalle banche «per sostenere famiglie e imprese». Tajani: «Roba da Unione Sovietica» - Lo ha calcolato il gruppo economico della Lega che Matteo Salvini ha consultato per formalizzare una proposta per intervenire sugli extraprofitti dei maggiori istituti di credito. Come scrive msn.com

