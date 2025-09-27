Manovra la Lega | contributo di 5 miliardi dalle banche per famiglie e imprese Tajani | Roba da Urss E stoppa la rottamazione
Lo ha calcolato il gruppo economico della Lega che Matteo Salvini ha consultato per intervenire sugli extraprofitti dei maggiori istituti di credito. Il no di Forza Italia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Manovra, Lega: dalle banche possibile contributo di 5 miliardi - (askanews) – In vista della prossima manovra, le grandi banche potranno generare un contributo di 5 miliardi di euro per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese. Si legge su askanews.it
Manovra, Lega: dalle banche possibile contributo di 5 miliardi. Tajani: finché FI è al governo, mai tasse sugli extraprofitti - Il leader di Forza Italia replica a Salvini: “Siamo contro la pressione fiscale, contro l’aumento delle tasse” ... Lo riporta msn.com