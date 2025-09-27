Manovra | Casasco extra profitto stalinista e statalista

"Il concetto di extraprofitto, come ha detto anche il Ministro Tajani, è un concetto stalinista e statalista. Noi non siamo né statalisti né stalinisti. Per questo siamo assolutamente contrari a un'idea che non esiste: non c'è un limite tra profitto ed extraprofitto. Esiste una legge italiana, esiste una tassazione: quella è, e quella deve essere rispettata". Lo ha detto Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento economia intervenendo a "Libertà", la festa del partito in corso a Telese. "Il concetto di extraprofitto fa comodo alla sinistra, ma in realtà si traduce in un prelievo coatto da parte dello Stato su chi investe e su chi rispetta la legge.

Manovra, Casasco: “Priorità FI è sostegno a ceto medio, aumento salari bassi e incentivi a innovazione e ricerca”

Il governo ridimensiona le promesse sulla manovra: il taglio dell'Irpef dipende dalla crescita economica, che però è ferma Giorgetti, Leo e Casasco ammettono che senza crescita non ci saranno le risorse necessarie, smascherando le difficoltà della maggiora

Oggi ho partecipato ad Azzurra Libertà, la bellissima iniziativa dei Giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto: tre giorni di confronto, entusiasmo e proposte per il futuro. Durante il mio intervento ho parlato delle priorità di Forza Italia sulla manovra

Forza Italia avvisa gli alleati: "Extra-profitti termine statalista. Tassarli farebbe aumentare i costi per famiglie e imprese" - "Gli incentivi che il governo continuerà a dare devono sostenere gli investimenti in settori di valore aggiunto e devono incoraggiare gli imprenditori a credere in un Paese che è tra i più attrattivi ...

Manovra: Casasco (FI), "Priorità sia la riduzione dell'aliquota Irpef per il ceto medio" - Forza Italia lo dice da almeno due o tre anni e c'è scritto nero su bianco nel nostro documento economico dell'aprile 2024 e poi di ottobre sempre dello scorso anno.