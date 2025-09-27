Manna segue con interesse il giovane Palestra del Cagliari
Il giocatore di proprietà dell’Atalanta piace a molti club di serie A. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, segue con attenzione possibili colpi di mercato . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: manna - segue
Metti un paio di occhiali da sole firmati e tutto cambia: il look diventa unico, la sicurezza raddoppia, lo stile ti segue ovunque. Non solo Guess, Vogue, Ralph Lauren. Tutti i migliori brand ti aspettano con il 15% di sconto. Solo da Ottica Manna – Cargo Pier, - facebook.com Vai su Facebook