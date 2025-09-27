Manita dell’Atletico al Real 5-2 | a Madrid il derby si trasforma in una mattanza
L’Atletico ha dominato il derby di Madrid: 5-2. È andata pure bene al Real Madrid che comunque nel primo tempo è riuscito a segnare due gol e persino ad andare in vantaggio (1-2). Poi, però, il rullo compressore della squadra di Simeone ha ripreso a girare e blancos di Xabi Alonso sono stati letteralmente travolti in un secondo tempo senza storia. Si tratta della prima sconfitta stagionale del Madrid. Il Real ha avuto il 63% del possesso palla ma ha tirato otto volte contro le venti dell’Atletico (13 a 7 i tiri nello specchio della porta). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
