Manifestazioni pro Palestina cortei in tutta Italia | scontri a Torino con la polizia
Oltre Roma e Milano, dove le mobilitazioni sono partite ieri, oggi sono state coinvolte le piazze di Firenze, Pisa, Napoli, Bari e Bologna. A Torino momenti di tensione tra dimostranti e polizia, con lancio di oggetti e lacrimogeni in azione. Una cinquantina di manifestanti hanno provato a raggiungere l’aeroporto Caselle e si sono avvicinati alle reti attraversando i campi limitrofi, poi si sono diretti verso il centro della città. Tra il personale della polizia ci sono due feriti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Torino, maxi inchiesta su manifestazioni pro Palestina: 47 indagati, custodia cautelare in carcere per 4 attivisti e domiciliari per 3
Gaza, governo verso divieto di libertà d'espressione, Lega propone "ddl censura": vietate manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele
Gaza, il TESTO del 'ddl censura' proposto da Romeo (Lega) per "reprimere manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele"
