Oltre Roma e Milano, dove le mobilitazioni sono partite ieri, oggi sono state coinvolte le piazze di Firenze, Pisa, Napoli, Bari e Bologna. A Torino momenti di tensione tra dimostranti e polizia, con lancio di oggetti e lacrimogeni in azione. Una cinquantina di manifestanti hanno provato a raggiungere l’aeroporto Caselle e si sono avvicinati alle reti attraversando i campi limitrofi, poi si sono diretti verso il centro della città. Tra il personale della polizia ci sono due feriti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Manifestazioni pro Palestina, cortei in tutta Italia: scontri a Torino con la polizia