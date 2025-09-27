Manifestazioni pro Palestina cortei in tutta Italia | scontri a Torino con la polizia

Oltre Roma e Milano, dove le mobilitazioni sono partite ieri, oggi sono state coinvolte le piazze di Firenze, Pisa, Napoli, Bari e Bologna. A Torino  momenti di tensione tra dimostranti e polizia, con lancio di oggetti e lacrimogeni in azione. Una cinquantina di manifestanti hanno provato a raggiungere l’aeroporto Caselle e si sono avvicinati alle reti attraversando i campi limitrofi, poi si sono diretti verso il centro della città. Tra il personale della polizia ci sono due feriti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

