Manifestazione Pro Pal a Torino scontri con la polizia a Caselle
AGI - Ancora disordini a Torino, dove alcuni manifestanti Pro Palestina, dopo il corteo dei giorni scorsi e il blocco dei binari, sono partiti nel pomeriggio dalla città per raggiungere e bloccare l'aeroporto di Caselle. Dopo un tentativo di trattativa, la Polizia ha bloccato i manifestanti, che hanno lanciato petardi, fumogeni, bottiglie e altri oggetti. Le forze dell'ordine hanno quindi risposto utilizzando idranti e lacrimogeni. Nel frattempo è stata chiusa la superstrada che conduce all'aeroporto, con altri presidi che si sono raggruppati appena fuori città. Corteo al Quarticciolo per periferie, cori per Gaza. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: manifestazione - torino
Sul ponte Umberto I lo striscione "Rompere con Israele" a seguito della manifestazione pro Gaza tenutasi ieri a Torino e altre città italiane.
Pro Pal, parte la manifestazione per bloccare l'aeroporto di Torino Caselle: le immagini del corteo
Pro Pal, scontri con le forze dell'ordine alla manifestazione per bloccare l'aeroporto di Torino Caselle: le immagini del corteo
A Torino scontri tra i manifestanti ProPal e le forze dell'ordine in strada aeroporto, mentre il corteo cercava di raggiungere lo scalo di Caselle #torino #propal #caselle #manifestazione - X Vai su X
Cari followers, a causa di una manifestazione prevista per la giornata di domani, 27 settembre, presso l’aeroporto, la Prefettura di Torino ha richiesto, per motivi di sicurezza, l’annullamento dell’evento programmato. Siamo quindi costretti a rinviare lo Spottin - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazione Pro Pal a Torino, scontri con la polizia a Caselle - Ancora disordini a Torino, dove alcuni manifestanti Pro Palestina, dopo il corteo dei giorni scorsi e il blocco dei binari, sono partiti nel pomeriggio dalla città per raggiungere e bloccare l'a ... Si legge su msn.com
Torino, gruppo di Pro Pal vicino alla pista dell'aeroporto: i manifestanti cercano forzare il blocco, scontri con la polizia - Torino, i manifestanti pro Palestina in corteo verso l'aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire ... Scrive ilmessaggero.it