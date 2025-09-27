Manifestazione Pro Pal a Torino scontri con la polizia a Caselle

Agi.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Ancora disordini a Torino, dove alcuni manifestanti Pro Palestina, dopo il corteo dei giorni scorsi e il blocco dei binari, sono partiti nel pomeriggio dalla città per raggiungere e bloccare l'aeroporto di Caselle. Dopo un tentativo di trattativa, la Polizia ha bloccato i manifestanti, che hanno lanciato petardi, fumogeni, bottiglie e altri oggetti.   Le forze dell'ordine hanno quindi risposto utilizzando idranti e lacrimogeni. Nel frattempo è stata chiusa la superstrada che conduce all'aeroporto, con altri presidi che si sono raggruppati appena fuori città.  Corteo al Quarticciolo per periferie, cori per Gaza. 🔗 Leggi su Agi.it

manifestazione pro pal a torino scontri con la polizia a caselle

© Agi.it - Manifestazione Pro Pal a Torino, scontri con la polizia a Caselle

In questa notizia si parla di: manifestazione - torino

Sul ponte Umberto I lo striscione "Rompere con Israele" a seguito della manifestazione pro Gaza tenutasi ieri a Torino e altre città italiane.

Pro Pal, parte la manifestazione per bloccare l'aeroporto di Torino Caselle: le immagini del corteo

Pro Pal, scontri con le forze dell'ordine alla manifestazione per bloccare l'aeroporto di Torino Caselle: le immagini del corteo

manifestazione pro pal torinoManifestazione Pro Pal a Torino, scontri con la polizia a Caselle - Ancora disordini a Torino, dove alcuni manifestanti Pro Palestina, dopo il corteo dei giorni scorsi e il blocco dei binari, sono partiti nel pomeriggio dalla città per raggiungere e bloccare l'a ... Si legge su msn.com

manifestazione pro pal torinoTorino, gruppo di Pro Pal vicino alla pista dell'aeroporto: i manifestanti cercano forzare il blocco, scontri con la polizia - Torino, i manifestanti pro Palestina in corteo verso l'aeroporto torinese a Caselle, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Manifestazione Pro Pal Torino