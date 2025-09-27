manifestazione pro pal a torino scontri con la polizia a caselle

AGI - Ancora disordini a Torino, dove alcuni manifestanti Pro Palestina, dopo il corteo dei giorni scorsi e il blocco dei binari, sono partiti nel pomeriggio dalla città per raggiungere e bloccare l'aeroporto di Caselle. Dopo un tentativo di trattativa, la Polizia ha bloccato i manifestanti, che hanno lanciato petardi, fumogeni, bottiglie e altri oggetti. Le forze dell'ordine hanno quindi risposto utilizzando idranti e lacrimogeni. Nel frattempo è stata chiusa la superstrada che conduce all'aeroporto, con altri presidi che si sono raggruppati appena fuori città. Corteo al Quarticciolo per periferie, cori per Gaza. 🔗 Leggi su Agi.it

