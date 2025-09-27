Manfredi Catella e la corruzione che non c’era | Nessuna prova di accordi illeciti

Milano – Non c’è alcuna corruzione che si possa contestare a Manfredi Catella, Ceo di Coima. Gli atti della maxi indagine sull’urbanistica non hanno fatto emergere la sussistenza di alcun accordo in questo senso tra Catella, finito ai domiciliari e poi liberato dai giudici del Riesame e l’architetto componente della commissione paesaggio Alessandro Scandurra. Un decisione con motivazione fotocopia e tutto sommato attesa, semplicemente perché se non c’è il corruttore non ci può essere il corrotto. Una iniziativa altrettanto fotocopia è già stata annunciata dalla procura, cioè il ricorso alla Cassazione che, in teoria, dovrebbe essere assorbito da quello presentato da Scandurra per il medesimo motivo corrotto-corruttore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

