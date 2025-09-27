Manchester United buco nero | altro dramma I tifosi chiedono l’esonero di Amorim

Manchester United buco nero: altro dramma, il disastro dei Red Devils in numeri. E i tifosi chiedono l’esonero di Amorim Un’altra partita, un’altra sconfitta. Il vento gelido che soffia sul Manchester United non accenna a placarsi e, anzi, diventa sempre più impetuoso. Questa volta è il Brentford a infliggere una lezione severa ai Red Devils di Rúben Amorim, imponendosi per 3-1 e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

United, il buco nero dopo Ferguson sta per inghiottire anche Ten Hag - L’otto maggio scorso, 17 giorni prima che il Manchester United battesse i cugini del City in finale di FA Cup salvando di fatto la panchina di Erik ten Hag da quello che sembrava un esonero ormai ... Riporta tuttosport.com

manchester united buco neroManchester sottosopra: lo United ora rallegra la vita al City - 0 da Guardiola conferma: i Paperini di una volta son diventati ricchi come Paperone e fortunati come Gastone. Scrive repubblica.it

