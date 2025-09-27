Manchester United buco nero | altro dramma I tifosi chiedono l’esonero di Amorim
Manchester United buco nero: altro dramma, il disastro dei Red Devils in numeri. E i tifosi chiedono l’esonero di Amorim Un’altra partita, un’altra sconfitta. Il vento gelido che soffia sul Manchester United non accenna a placarsi e, anzi, diventa sempre più impetuoso. Questa volta è il Brentford a infliggere una lezione severa ai Red Devils di Rúben Amorim, imponendosi per 3-1 e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
manchester - united
Povero Amorim, sempre peggio il Manchester United: sconfitto 3-1 dal Brentford. Il Guardian: disastro assoluto Ci si mette pure Bruno Fernandes che sbaglia il rigore del possibile 2-2. Il Guardian: il club non può non intervenire per smuovere questo triste stato - facebook.com Vai su Facebook
United, il buco nero dopo Ferguson sta per inghiottire anche Ten Hag - L’otto maggio scorso, 17 giorni prima che il Manchester United battesse i cugini del City in finale di FA Cup salvando di fatto la panchina di Erik ten Hag da quello che sembrava un esonero ormai ... Riporta tuttosport.com
