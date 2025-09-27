Il Manchester City ha già perso due partite di campionato e accusa un ritardo di otto punti nel confronti del Liverpool capolista per cui non può già più permettersi passi falsi contro squadre come il Burnley, destinate a lottare nelle ultime posizioni della classifica. In settimana entrambi i club hanno giocato in EFL Cup con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester City-Burnley (sabato 27 settembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. “Clean sheet” per i Citizens all’Etihad