Man of Tomorrow | James Gunn chiarisce se Brainiac è il cattivo principale

Cinefilos.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il ritorno sul grande schermo dell’Uomo d’Acciaio quest’estate con la nuova incarnazione cinematografica di David Corenswet, il finale del film di Superman è solo l’inizio per l’amato supereroe. Dato che il film del 2025 ha superato i 615 milioni di dollari al botteghino mondiale, oltre a ricevere diverse recensioni positive, è stato ufficialmente deciso di realizzare un sequel, dato che James Gunn ha già terminato la sceneggiatura del nuovo film:  Man of Tomorrow. Tuttavia, i dettagli sono ancora estremamente limitati, compreso il tipo di nuova minaccia che l’ultimo figlio di Krypton dovrà affrontare tra circa due anni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tomorrow - james

Brainiac come il prossimo villain nel film man of tomorrow secondo james gunn

James Gunn risponde ai rumors su Brainiac in Superman: Man Of Tomorrow

Man of Tomorrow: James Gunn annuncia il sequel di Superman per luglio 2027!

man of tomorrow jamesMan of Tomorrow: James Gunn chiarisce se Brainiac è il cattivo principale - Superman tornerà nel 2027 con Man of Tomorrow: James Gunn conferma il sequel ma mantiene segreti sull’antagonista. Secondo cinefilos.it

man of tomorrow jamesMan of Tomorrow, James Gunn anticipa il futuro di Engineer e Ultraman - James Gunn ci ha anticipato qualcosina sul futuro dei due villain visti in Superman: torneranno in Man of Tomorrow? Si legge su cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Man Of Tomorrow James