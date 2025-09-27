Man of Tomorrow | James Gunn chiarisce se Brainiac è il cattivo principale

Dopo il ritorno sul grande schermo dell’Uomo d’Acciaio quest’estate con la nuova incarnazione cinematografica di David Corenswet, il finale del film di Superman è solo l’inizio per l’amato supereroe. Dato che il film del 2025 ha superato i 615 milioni di dollari al botteghino mondiale, oltre a ricevere diverse recensioni positive, è stato ufficialmente deciso di realizzare un sequel, dato che James Gunn ha già terminato la sceneggiatura del nuovo film: Man of Tomorrow. Tuttavia, i dettagli sono ancora estremamente limitati, compreso il tipo di nuova minaccia che l’ultimo figlio di Krypton dovrà affrontare tra circa due anni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it