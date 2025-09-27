Mamma marocchina papà egiziano io cittadina italiana Mi dissero ?terrorista? a 15 anni dal giorno indosso il velo e parlo di uguaglianza

«Ho scelto di indossare il velo a 15 anni. Mio padre mi disse di aspettare. Ma io ero pronta». Eman Fathy, 26 anni, nasce a Roma da mamma marocchina e papà egiziano. A 15. 🔗 Leggi su Leggo.it

