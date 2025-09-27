Maltratta e minaccia il compagno braccialetto elettronico per una donna

Scatta il pugno duro della giustizia a Vicenza in un singolare e preoccupante caso di violenza domestica, dove l'aggressore è una donna e la vittima è il compagno convivente. La Squadra Mobile della Questura berica ha dato esecuzione all'ordinanza di divieto di avvicinamento, con l'obbligo del braccialetto elettronico, nei confronti di una 40enne accusata di gravi e ripetuti maltrattamenti. Il provvedimento, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del Tribunale, non è solo un atto dovuto, ma un segnale forte contro la violenza di genere in ogni sua forma, specialmente quando i ruoli non seguono lo stereotipo comune. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maltratta e minaccia il compagno, braccialetto elettronico per una donna

