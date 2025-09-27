Maltempo sul Comasco | violenta grandinata nell’Erbese strade come sotto la neve | nunerosi interventi dei vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 settembre 2025, un improvviso fronte temporalesco ha colpito il territorio comasco con particolare intensità nell’area dell’Erbese. La cella temporalesca ha scaricato in pochi minuti una quantità di grandine tale da trasformare il paesaggio: strade, cortili. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: maltempo - comasco

Maltempo in Lombardia: decine di interventi a Milano, alberi caduti nel Monzese e allagamenti nel Comasco

Maltempo nel Comasco e in Brianza: alberi caduti, allagamenti e decine di salvataggi nella notte

Ancora allerta maltempo sul Comasco: situazione in peggioramento

Maltempo, Coldiretti: riso e mais spezzati tra Milano e Cremona, distrutto un allevamento di trote nel Comasco - facebook.com Vai su Facebook

#maltempo A Blevio, nel comasco, si lavora per tornare alla normalità. Una trentina di persone sono ancora fuori casa. A preoccupare è anche la viabilità con la statale Lariana interrotta in diversi punti da frane e smottamenti https://rainews.it/tgr/lombardia/artic - X Vai su X

Maltempo in Lombardia, nel Comasco anche la maxi grandinata: “Fiumi di acqua e fango” - Secondo i meteorologi, la situazione dovrebbe migliorare da domani: l'allerta arancione per rischio idrogeologico è in vigore fino alle 18 di oggi su Lario e Prealpi occidentali ... Riporta msn.com

Erba: pioggia torrenziale e grandine, il maltempo colpisce ancora - Intanto a Blevio proseguono le operazioni di montaggio del ponte Bailey ... Si legge su msn.com