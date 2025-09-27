Maltempo esondano ancora il Seveso a Lentate e il Tarò a Meda

Nuovo maltempo e ancora esonda il fiume Seveso a Lentate e il torrente Tarò a Meda, dove già avevano provocato molti danni lunedì mattina.  A Lentate   nuovi danni per l’esondazione del Seveso A causa delle forti precipitazioni verificatesi nel primo pomeriggio di oggi, il fiume Seveso è tracimato nel Comune di Lentate sul Seveso, in . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

