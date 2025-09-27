Maltempo e allerta nelle Marche riecco i temporali | le zone più colpite

Ancora, 27 settembre 2025 - Maltempo con allerta gialla nelle Marche per la giornata di oggi, sabato 27 settembre, ma non sarà coinvolto tutto il territorio regionale. Dopo giornate di sole e temperature miti, arriva la pioggia. Non è l'unica regione che dovrà fare i conti con gli acquazzoni. Anche in Emilia Romagna è stata diramata un'allerta meteo per i temporali ma su tutta la regione. Nelle Marche invece i temporali forti colpiranno la zona della costa. Rovesci più deboli sono previsti anche in altre zone. LEGGI ANCHE Eventi e sagre nelle Marche nel weekend Il bollettino. Secondo il bollettino della Regione "nella giornata di sabato la discesa di una perturbazione porterà un aumento dell'instabilità atmosferica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

