Maltempo arriva la pioggia torrenziale ad Agrigento e le strade tornano ad allagarsi

Agrigentonotizie.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo vero temporale autunnale ha riportato in poche ore Agrigento nell’incubo degli allagamenti. Nella tarda mattinata un violento nubifragio ha colpito la città trasformando diverse strade in corsi d’acqua con gravi disagi per automobilisti e residenti.A San Leone - in viale delle Dune e sul. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

