Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 28 settembre 2025 | le regioni a rischio

Per domani, domenica 28 settembre, la Protezione Civile ha diramato allerta meteo gialla su Puglia, Abruzzo e Molise per temporali e rischio idrogeologico. Le perturbazioni atlantica e nordafricana manterranno condizioni instabili, con piogge sparse e temperature nella norma o leggermente sotto media. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Meteo, allerta arancione in Lombardia e gialla nel resto d'Italia il 27 settembre 2025: le zone a rischio - Scatta una duplice allerta meteo arancione e gialla in Italia per il 27 settembre 2025: tutte le regioni e zone a rischio maltempo e criticità. Lo riporta meteo.it