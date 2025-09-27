Maltempo | allerta arancione in Lombardia gialla in Sicilia e Calabria

Feedpress.me | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allerta arancione in Lombardia e gialla in 6 regioni, piogge e temporali al sud. E’ quanto segnala la Protezione civile, spiegando che una struttura depressionaria interesserà le estreme regioni del sud con precipitazioni da sparse e diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile - d’intesa con le regioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

maltempo allerta arancione in lombardia gialla in sicilia e calabria

© Feedpress.me - Maltempo: allerta arancione in Lombardia, gialla in Sicilia e Calabria

In questa notizia si parla di: maltempo - allerta

Maltempo oggi nelle Marche: allerta gialla per temporali in tutta la regione

Maltempo al Nord con nubifragi e grandine, allerta meteo e fiumi sorvegliati

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

maltempo allerta arancione lombardiaMaltempo: allerta arancione in Lombardia, gialla in Sicilia e Calabria - Una struttura depressionaria interesserà le estreme regioni del sud con precipitazioni da sparse e diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intese. Segnala gazzettadelsud.it

maltempo allerta arancione lombardiaAllerta meteo sull'Italia, gli effetti dell'uragano Gabrielle: maltempo nel fine settimana, poi la neve e il freddo - Temporali in arrivo già il 27 settembre 2025 sulla Sicilia e in estensione nel corso della mattina sulla Calabria, specie sui settori centro- Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Allerta Arancione Lombardia