Malinconia un fucile e due zanne d' elefante | Fausto Coppi e l' Africa che lo uccise

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima da soldato, senza sconti. Poi a correre, con Anquetil e altre vecchie glorie, e a filmare quelle meraviglie mai viste prima con la cinepresa. "Ora posso anche morire felice", disse ad Anquetil dopo aver visto un leone. Poi tornò a casa, andò allo stadio e si ritrovò con una strana febbre.. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

malinconia un fucile e due zanne d elefante fausto coppi e l africa che lo uccise

© Gazzetta.it - Malinconia, un fucile e due zanne d'elefante: Fausto Coppi e l'Africa che lo uccise

In questa notizia si parla di: malinconia - fucile

'L'albero', due ventenni, amore, malinconia e cocaina - Non si drogano solo i ragazzi di strada pasoliniani e i coatti romani di 'Amore tossico' di Claudio Caligari, ma anche le ragazze bene con la carta di credito di papà. Si legge su ansa.it

Olbia: colpi di fucile contro abitazione, arrestati due minorenni - I colpi hanno oltrepassato il portone finendo contro il muro del salone, sfiorando gli abitanti della casa che erano sdraiati sul divano. Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Malinconia Fucile Due Zanne