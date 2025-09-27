Malinconia un fucile e due zanne d' elefante | Fausto Coppi e l' Africa che lo uccise
Prima da soldato, senza sconti. Poi a correre, con Anquetil e altre vecchie glorie, e a filmare quelle meraviglie mai viste prima con la cinepresa. "Ora posso anche morire felice", disse ad Anquetil dopo aver visto un leone. Poi tornò a casa, andò allo stadio e si ritrovò con una strana febbre.. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
