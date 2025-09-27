Maglia Juventus spunta il kit da collezione per la stagione 2026 27 | base grigia inserti bianconeri e il vecchio logo che fa sognare i tifosi – FOTO

Maglia Juventus, spunta il kit da collezione per la stagione 202627: la FOTO con tutti i dettagli da sapere. Un’altra anticipazione de La Maglia Bianconera, un altro tuffo nel passato che farà impazzire i tifosi e i collezionisti. Dopo le indiscrezioni sulla maglia blu celebrativa ispirata agli anni ’70, spuntano nuovi dettagli su una delle divise della stagione 202627. Si tratta di una maglia speciale, parte della collezione Adidas EQT, che riporterà in auge uno stile iconico degli anni ’90. Secondo le prime informazioni, la divisa, probabilmente una terza maglia o un kit da collezione, sarà realizzata su una base di colore grigio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

