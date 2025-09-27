Maglia Juventus spunta il kit da collezione per la stagione 2026 27 | base grigia inserti bianconeri e il vecchio logo che fa sognare i tifosi – FOTO
Maglia Juventus, spunta il kit da collezione per la stagione 202627: la FOTO con tutti i dettagli da sapere. Un’altra anticipazione de La Maglia Bianconera, un altro tuffo nel passato che farà impazzire i tifosi e i collezionisti. Dopo le indiscrezioni sulla maglia blu celebrativa ispirata agli anni ’70, spuntano nuovi dettagli su una delle divise della stagione 202627. Si tratta di una maglia speciale, parte della collezione Adidas EQT, che riporterà in auge uno stile iconico degli anni ’90. Secondo le prime informazioni, la divisa, probabilmente una terza maglia o un kit da collezione, sarà realizzata su una base di colore grigio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: maglia - juventus
Lo scambio di maglia. Osimhen-Juventus e Kean per il Napoli
Mercato Juventus, Madama lavora per rinforzare la difesa, da Laporte a Pereira passando per la situazione di Balerdi e Leoni. Ecco chi ha più chances di vestire la maglia bianconera
Juventus Women, Gravina incorona Girelli: «La sua longevità sportiva dimostra quanto tenga alla maglia azzurra, è un punto di riferimento»
Indossare la maglia della Juventus è il sogno di tanti, ma in pochi riescono a realizzarlo. Arrivare alla Juventus con l’onere e l’onore di sostituire Michel Platini può diventare un incubo, specie se non possiedi una personalità spiccata e neppure un gran talento - facebook.com Vai su Facebook
Perché la nuova maglia della Juventus si ispira ai vigneti del Piemonte - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/attualita/nuova-maglia-juventus-vigneti-piemonte/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1757698203 - X Vai su X
Maglia Juve, spunta un’anticipazione per il 2026: in arrivo una divisa celebrativa blu. Tutti i dettagli e i rimandi agli anni ’70 che fanno scatenare i tifosi – FOTO - Maglia Juve, un tuffo negli anni ’70: attesa per il 2026 una versione lifestyle blu con il marchio Originals, omaggio alla Coppa UEFA del 1977 Le anticipazioni sulle nuove divise della Juventus non si ... juventusnews24.com scrive
Juventus, in arrivo nel 2026 una maglia celebrativa blu in stile anni ’70 – FOTO - Juventus, in arrivo la prossima stagione una maglia celebrativa blu in stile anni ’70 – FOTO Le indiscrezioni sulle future divise della Juventus continuano a far discutere i tifosi. Scrive calcionews24.com