Magione restaurata l’edicola votiva di Soccorso

Perugiatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soccorso di Magione riabbraccia l'edicola votiva di “Maria che accoglie il popolo sotto il suo manto” tornata dopo il restauro.L’intervento, realizzato per iniziativa del Circolo ricreativo Arci aps di Soccorso, è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia e con una raccolta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

