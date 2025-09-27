Mafia cinese due arresti | tentata estorsione a Bologna così è stata minacciata un' imprenditrice

Due cittadini cinesi arrestati tra Bologna e Venezia per tentata estorsione ai danni di un'imprenditrice: minacce e indagini in corso.

Mafia cinese a Prato: dalla guerra delle grucce ai pentiti

Colpo alla mafia cinese: arresti in tutta Italia. Ecco come operano le triadi | VIDEO

Maxi operazione contro la criminalità cinese, scoperta ala armata in Italia: così prospera la mafia orientale

