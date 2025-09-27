Madre Speranza e l’amore misericordioso Un libro inedito con prefazione di Mogol

"La Beata Madre Speranza di Gesù e la Mistica dell’Amore Misericordioso – Verso l’infinità profondità della realtà quotidiana" (Minerva, Bologna) è il libro scritto da don Mauro Angelini e Antonino Postorino. Sarà presentato martedì 30 (data di nascita di Madre Speranza) alle 18 al l’Auditorium Giovanni Paolo II del Santuario di Collevalenza. Il lavoro è impreziosito dalla firma di un grande della musica: Mogol, autore della prefazione, che offre una chiave di lettura originale e intensa. Il libro che ha il pregio di far parlare soprattutto gli scritti editi e inediti di Madre Speranza, firmato da don Mauro, rettore della chiesa del Gesù, e dal professor Postorino, raccoglie quattro saggi che affrontano temi profondi e affascinanti: la mistica dell’incontro, l’infinita profondità della realtà quotidiana, la grazia beatifica e l’antropologia della Speranza, la pedagogia divina dell’amore, il problema della femminilità e della maternità in Dio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

