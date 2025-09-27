madre culla bimbo morto in attacco israele a campo profughi gaza city

Gaza City, 27 set. (askanews) - Tiene in braccio il piccolo corpo avvolto nel lenzuolo bianco e lo culla. Molti abitanti di Gaza si radunano all'ospedale Al-Shifa, tra cui una mamma con il suo bambino, per piangere i loro cari uccisi in un attacco israeliano al campo profughi di Al-Shati, a ovest di Gaza City. L'esercito israeliano sta portando avanti l'offensiva contro Hamas a Gaza City, mentre centinaia di migliaia di persone sono state costrette a fuggire nelle ultime settimane. "Quello che è successo è che una madre stava dormendo con i suoi figli e dei razzi sono caduti su di loro mentre dormivano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

