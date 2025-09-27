Madonna dell’Albero Lavori al sottopasso Sarà chiuso 2 giorni

Sono in via di ultimazione i lavori di Anas sulla statale 16 Adriatica in corrispondenza del sottopasso di Madonna dell’Albero. Per consentire ad Anas stessa lo smontaggio dei ponteggi e tutte le operazioni necessarie a ripristinare il doppio senso di circolazione e il passaggio dei mezzi del trasporto pubblico, sarà necessaria un’ultima chiusura di due giorni del sottopasso: lo rende noto l’amministrazione comunale in una nota. Tale chiusura è stata programmata dalle 10 di sabato 4 ottobre alle 6 di lunedì 6 ottobre, per agevolare il transito verso le scuole e i luoghi di lavoro nel momento di maggiore affluenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

