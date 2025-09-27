Madonna dell’Albero Lavori al sottopasso Sarà chiuso 2 giorni
Sono in via di ultimazione i lavori di Anas sulla statale 16 Adriatica in corrispondenza del sottopasso di Madonna dell’Albero. Per consentire ad Anas stessa lo smontaggio dei ponteggi e tutte le operazioni necessarie a ripristinare il doppio senso di circolazione e il passaggio dei mezzi del trasporto pubblico, sarà necessaria un’ultima chiusura di due giorni del sottopasso: lo rende noto l’amministrazione comunale in una nota. Tale chiusura è stata programmata dalle 10 di sabato 4 ottobre alle 6 di lunedì 6 ottobre, per agevolare il transito verso le scuole e i luoghi di lavoro nel momento di maggiore affluenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: madonna - albero
Sos Madonna dell’Albero: "Troppi cantieri, viabilità al collasso. Ingorghi e lunghe file"
Il paese sotto lo 'scacco' dei cantieri: il calvario di Madonna dell'albero trai lavori in Adriatica e il ponte chiuso
Si abbatte un albero lungo viale Madonna Fiori - X Vai su X
Nella mattina di sabato 27 settembre i tecnici comunali procederanno all'abbattimento di un albero malato in viale Madonna Fiori. La pianta, un Bagolaro, è risultata alle verifiche fortemente compromessa. L'intervento prenderà avvio a partire dalle 8,30. - facebook.com Vai su Facebook
Sottopasso di Madonna dell’Albero: chiusura dal 4 ottobre per 2 giorni e successiva riapertura definitiva a doppio senso - Anas informa che sono in via di ultimazione i lavori di sulla statale 16 Adriatica in corrispondenza del sottopasso di Madonna dell’Albero. Da msn.com
Chiude per una notte il sottopasso di Madonna dell’Albero - Dalle 20 di martedì 16 alle 6 di mercoledì 17 settembre, nell’ambito dei lavori di Anas sulla ss 16 Adriatica Come già anticipato nei giorni scorsi, per consentire alla ditta esecutrice di completare ... Lo riporta ravenna24ore.it