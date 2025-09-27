‘Maddalena Carta morta sul lavoro’ | il grido del sindacato dopo il dramma della dottoressa di Dorgali
Il dramma di Dorgali. La comunità di Dorgali, in provincia di Nuoro, è sotto shock per la morte della dottoress a Maddalena Carta, medico di famiglia di appena 38 anni, che ha perso la vita dopo un malore. Secondo le testimonianze raccolte, avrebbe trascurato i sintomi pur di non lasciare soli i suoi assistiti, diventando di fatto l’unico punto di riferimento sanitario per migliaia di cittadini in un territorio già martoriato dalla carenza di personale. Lo sfogo del sindacato dei medici: ‘Ha gestito fino a 5000 pazienti’. Il Sindacato medici italiani (Smi) ha preso posizione con parole dure. “Quella di Maddalena è una morte sul lavoro, inaccettabile in un Paese civile – spiega Luciano Congiu, segretario regionale per la Sardegna –. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
