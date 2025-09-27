Maddalena Carta la dottoressa morta a 38 anni per non lasciare soli i suoi pazienti | storia di un’eroina

E’ morta per non lasciare sola i suoi pazienti. Maddalena Carta, a soli 38 anni, ha preferito non lasciare soli i suoi pazienti trascurando i suoi malesseri. E questo le è costato la vita. E’ accaduto a Nuoro, in Sardegna. La storia di Maddalena. “Venite, non mi sento bene” sono state le sue ultime parole al 118, poco dopo, Maddalena Carta, medico di base a Dorgali, in provincia di Nuoro, è crollata a terra, stroncata da un malore ad appena38 anni. Da giorni trascurava i propri sintomi per non lasciare soli i suoi assistiti: oltre 1800 in carico diretto e un totale di 5mila persone a cui stava offrendo supporto, coprendo anche l’assenza degli altri due medici di famiglia del paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

