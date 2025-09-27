Maddalena Carta la dottoressa morta a 38 anni per non lasciare soli i suoi pazienti | storia di un’eroina
E’ morta per non lasciare sola i suoi pazienti. Maddalena Carta, a soli 38 anni, ha preferito non lasciare soli i suoi pazienti trascurando i suoi malesseri. E questo le è costato la vita. E’ accaduto a Nuoro, in Sardegna. La storia di Maddalena. “Venite, non mi sento bene” sono state le sue ultime parole al 118, poco dopo, Maddalena Carta, medico di base a Dorgali, in provincia di Nuoro, è crollata a terra, stroncata da un malore ad appena38 anni. Da giorni trascurava i propri sintomi per non lasciare soli i suoi assistiti: oltre 1800 in carico diretto e un totale di 5mila persone a cui stava offrendo supporto, coprendo anche l’assenza degli altri due medici di famiglia del paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: maddalena - carta
Non lascia i pazienti nonostante il malore, dottoressa Maddalena Carta muore a 38 anni: “Ha anteposto gli altri”
Colpita da malore nello studio medico: inutili i soccorsi per Maddalena Carta
Il medico di base Maddalena Carta, morta a 38 anni mentre curava i suoi pazienti: «Ne aveva in carico fino a 5 mila»
La dottoressa Maddalena Carta è crollata in ambulatorio dopo giorni di malessere. Stava coprendo anche i pazienti di due colleghi malati Vai su Facebook
La morte di Maddalena Carta: «Vittima del sistema, medici considerati schiavi» - X Vai su X
Giovane dottoressa morta, i colleghi: vittima del lavoro. “Ha trascurato il malessere per assistere i pazienti” - Maddalena Carta, 38 anni, era l’unico medico di base per i 5mila abitanti di Dorgali (Nuoro). Come scrive quotidiano.net
Chi è Maddalena Carta: la dottoressa di Dorgali morta a 38 anni dopo aver trascurato un malessere per i suoi pazienti - Non un nome qualunque, ma quello di una giovane dottoressa che a Dorgali, nel cuore del Nuorese, tutti conoscevano. Si legge su alphabetcity.it