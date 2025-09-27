Madame Clicquot | un biopic a sfondo vinicolo più sobrio del previsto – Recensione

Il cinema biografico rischia spesso di scivolare nell’agiografia e la fedeltà storica di tramutarsi in un’arma a doppio taglio. Presentare la parabola di Barbe-Nicole Ponsardin, passata alla storia come Madame Clicquot, significa raccontare la storia di una delle prime vere imprenditrici moderne, una donna che, nell’ostile contesto dell’epoca napoleonica, seppe tenere testa a quel mondo patriarcale. Il regista Thomas Napper si avvicina a questa figura emblematica con un rispetto quasi reverenziale, confezionando un’opera sì elegante e doviziosa ma a cui manca quella scintilla in grado di rendere realmente interessanti la storia e la sua protagonista. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Madame Clicquot: un biopic a sfondo vinicolo più sobrio del previsto – Recensione

