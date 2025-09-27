Macfruit Piraccini si dimette Neri presidente
Cambio della guardia alla presidenza di Cesena Fiera, l’ente che organizza il salone internazionale dell’ortofrutta ‘Macfrut’ a Rimini. Il manager cesenate Renzo Piraccini, 75 anni, dopo quattro mandati e 11 anni di presidenza, si è dimesso anticipatamente dopo un dissidio con gli azionisti (Comune di Cesena, Camera di commercio della Romagna e il gruppo fieristico riminese Italian Exhibition Group) sulle modalità della sua successione e sull’identificazione del futuro presidente. Il cda di Cesena Fiera ha nominato presidente Patrizio Neri, 69 anni, già consigliere dell’ente, patron di Jingold, uno dei maggiori gruppi in Italia e in Europa nella produzione e commercializzazione di kiwi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
