Macchine in doppia fila in vie Pitrè | Bloccati per ore nel traffico per colpa di qualche incivile

Nella parte alta di via Pitrè ogni giorno si registrano pesanti rallentamenti al traffico veicolare. Da anni noi residenti segnaliamo il problema alla polizia municipale, ma poco o nulla è stato fatto. Vicino al semaforo che gestisce l'incrocio con via Tasca Lanza, poche auto parcheggiate in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

