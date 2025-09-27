Ma Beppe Convertini è gay? La storia con Giovanni Cavaretta mai smentita
Beppe Convertini ha sempre mantenuto un profilo basso sul fronte sentimentale, evitando di mettere in piazza i propri sentimenti, specialmente dopo la rottura con l’ex compagna Sara Ricci. Quest’ultima, in una intervista di qualche tempo fa, aveva speso parole al miele per l’ex fidanzato, ricordando anche il dramma che li aveva colpiti duramente quando erano una coppia. “Ci siamo molto amati, poi, dopo la perdita del nostro bimbo, le strade si sono divise anche se siamo rimasti amici”, ha raccontato l’attrice in una intervista a Storie di donne al Bivio. “Io e Beppe Convertini oggi avremmo un figlio di 23 anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
